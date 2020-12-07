4家中國軍工企業躋身全球25大　去年銷售額達567億美元

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（7日）公布年度報告顯示，美國企業2019年稱霸全球軍火市場，中國居次。全球25家世界最大的軍工企業中，有4家來自中國，去年銷售額增長4.8%，至567億美元（約4,423億港元）。中東企業則首度躋身25大行列。

4家中國軍工企業分別是中國航空工業集團有限公司（AVIC）第6名、中國電子科技集團（CETC）第8名、中國兵器工業集團（NORINCO）第9名、中國兵器裝備集團（CSGC）第24名。今年是SIPRI數據首度納入中國數據，SIPRI高級研究員表示，中國軍工企業因解放軍持續現代化而獲益，至於以往無統計中國公司數據，是因為缺乏可信的資料。

根據報告，全球25家最大軍工企業的銷量額去年上升8.5%，達3,610億元（約28,160億港元）。首5位均是美國公司，包括洛歇馬丁、波音、諾斯諾普格魯曼、雷神和通用動力。美國軍火業去年在全球25大製造商的銷售佔61%；中國約16%居次。

另外，來自阿聯酋的EDGE公司進入全球前25名，是首次有中東公司首度躋身25大。俄羅斯、英國以及法國，均分別有2家軍工企業上榜，意大利則有1家。