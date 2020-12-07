醫院28年前調亂嬰兒　患癌事主與親生父母獲賠76萬人民幣

江西一名婦女早前打算換肝給患末期肝癌的兒子姚策，意外發現兒子非親生骨肉，繼而揭發醫院28年前誤將兩對夫婦的男嬰對調。姚策、其親生父母郭希寬及杜新枝，其後向涉事的河南大學淮河醫院索償。至周一（7日），河南省開封市鼓樓區人民法院一審裁定，院方賠償郭希寬、杜新枝精神損害撫慰金20萬元（人民幣，下同，約23.7萬港元）；賠償姚策精神損害撫慰金20萬元；賠償杜新枝因尋親支付的交通費用1,194元（約1,400港元）；賠償郭希寬誤工費6,400元（約7,590港元）。

此外，姚策提告河南大學淮河醫院侵權責任糾紛案，法院依法判院方賠償醫療費、營養費、誤工費、交通費等各項費用，合共36.1萬元（約42.8萬港元）。

法院認為，醫院作為專業的醫療服務機構，對在其處出生的新生兒負有高度謹慎的管護義務，且淮河醫院對於錯抱一事未有異議，這一過錯導致姚策與生父母28年骨肉分離，且28年後姚策與生父母相認，但自身已患有肝癌，姚策與杜新枝、郭希寬相逢後精神上遭受嚴重痛苦，因此，淮河醫院應當承擔精神損害賠償責任。