台19歲女家中誕嬰　父以為死胎棄屍河裡

台灣高雄市前鎮區周日（6日）晚驚傳1名19歲女子在家中誕下1名8個月大的嬰兒，女子的父親大吃一驚，以為女兒產下死嬰，連夜將嬰兒丟進河裡。女子產後到醫院就醫，院方未見到嬰兒同行即報警。警方立即通知消防前往打撈，惟因天色動暗，未撈到嬰兒屍體，同時將女子的父親帶回查問。

警方表示，該名19歲呂姓女子懷孕約8至9個月大，當日傍晚5時許在廁所產下一名嬰兒，但嬰兒沒有哭聲、眼睛也沒有打開，呂女嚇得不知所措，先通知73歲祖母幫忙，再找來父親協助。產後她在母親陪同下到醫院就醫，院方起疑報案。警方接報後，前往呂姓女子住處了解，得知46歲的呂父以為嬰兒是死胎，將該胎兒以塑膠袋包裹，騎電單車前往前鎮河丟棄到前鎮河中。閉路監視畫面顯示，從呂父從出門棄屍到返家，全程僅9分鐘。

呂女供稱，嬰兒是與20多歲男友所生，但兩人已1個多月沒有聯繫。呂女與爸爸、弟弟及祖母等共6人同住屋簷下，家人卻稱不知道呂女懷孕，直到她誕嬰才知道。

警方指，該案仍有諸多疑點有待釐清，包括嬰兒是生前落水、或是死後被丟入河中，將影響案件朝遺棄屍體罪或是殺人罪偵辦。