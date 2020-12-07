與華貿易關係惡化　澳洲農業出口量恐跌7%

中國和澳洲貿易關係升級，澳洲政府周日（6日）發出貿易警告，指與中國關係惡化的不確定性以及天氣提早出現乾旱，會導致農業出口下降。澳洲農業資源經濟局的報告指，澳洲2020至2021年度的農業出貨量將下跌7%，創5年最低。相反，農業生產總值則有望上升，主要受惠於冬季作物收成上升、降雨量增加和牲畜價格上漲。

農業資源經濟局預計，澳洲農業出口總值在下個年度或下降7%至447億澳元（約2574億港元），而農業生產總值則增長7%至650億澳元（3743億港元），又預計農作物在收成季後的出口總值增長8.3%至231億澳元（1330億港元）。受到乾旱影響，牲畜出口總值下跌19.5%。

另外，農業資源經濟局認為，中國可能對澳洲小麥出口實施貿易限制，類似於對大麥和其他商品的限制，此舉恐加深市場對澳洲小麥在貿易戰惡化中陷入困境的預期。

台灣的蔡英文總統周一（7日）接見將離任的澳洲駐台代表考恩（Gary Cowan）時表示，期盼台澳之間能洽簽經濟合作協定，持續加深雙方的夥伴關係；並強調當澳洲面對極大壓力的時候，台灣會盡力給予溫暖跟支持。