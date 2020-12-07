涉受陸情報機關指揮搜台獨資料　台婦聯會理事長及秘書遭起訴

何建華被起訴。

中華婦女聯合會理事長何建華、秘書包克明，涉嫌收受大陸對台情報機關款項，在台發展組織，指揮組織成員搜集「台獨」資訊。台北地檢署認為，兩人協助撰寫「統戰」工作計劃，嚴重破壞台安全，周一（7日）以違反「國家安全法」起訴2人，要求法官從重量刑。

何女去年曾代表台統促黨參選不分區立委選舉時，被指招待民眾到金門、廈門旅遊，涉嫌賄選，隨後法院判無罪。惟調查局台北市調查處約談何女，調查她的手機時，發現她接受大陸統戰組織指揮在台搜集資料。檢方發現她自2017年起，為爭取「全國台聯會」等涉台單位的經費，為對方撰寫文件，以提出在台灣發展陸配組織的工作計劃。

何女另受北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，負責刺探及搜集具有台獨理念的台灣民眾赴陸資料，掌控「台獨」資訊。其中一名台灣學者去年8月與大陸某學院簽約擔任副教授，經何女上報後，該學院取消聘用。

另在2019至2020年台總統大選期間，何女為爭取中國統戰機構各方金援，依全國台灣同學會指示，於總統大選期間發動遊行，擴大宣傳台灣的蔡英文總統學歷造假爭議，領取該組織3萬人民幣（約3.6萬港元）支援。