F16V升級進度落後 空軍有信心明年起交付逾32架

台灣空軍前年展開「鳳展計劃」，委託漢翔公司把F16A/B Block 20戰機升級為F16V，但進度嚴重落後。空軍參謀長黃志偉周一（7日）指明年起每年交付超過32架追趕進度，國防部副部長張哲平稱未來漢翔公司平均每月可交付3架。

立法院外交及國防委員會審查海、空軍預算案，多名國防部官員列席。民進黨立委羅致政稱，原定2018年至今年分別交付4、24、27架F16V，但其後下調為4、16、22架，實際只交付4、11、19架，質問如何追上進度。黃志偉回應指，從2021年至2023年將分別交付35、35、32架。

張哲平透露，F16V升級計劃延誤與漢翔公司人力不足、美國廠商洛歇馬丁來台技術人員不具備F16專業知識等因素有關；漢翔公司全盤檢討修正計劃後，平均一個月可交付3架。對於羅致政詢問未年一年可否交付30多架F16V，張哲平表示可以。

羅致政亦質疑，新台幣對美元匯率已升高，為何仍要編列巨額採購軍備預算。國防部主計局長陳國勝稱，會視乎實際情況減列預算，又指匯率無法掌握。