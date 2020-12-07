王毅就中美關係提出5點建議　爭取下階段重啟對話

中美關係未見緩和，中國國務委員兼外長王毅周一（7日）在北京，與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視頻會議。王毅指出，中美關係當前處於關鍵的歷史當口，當務之急是雙方共同努力排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，並爭取下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信；他又就中美關係發展提出5點建議。

王毅表示，國際社會是「一榮俱榮、一損俱損」的共同體，各國應交流合作而非脫鈎切割，中美作為世界前兩大經濟體和安理會常任理事國，更應加強對話合作。王毅提出，中美首先應端正戰略認知，當前嚴峻局面源於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見，把中國視為對手甚至敵人，中方期待美國對華政策回歸客觀理性；其次，中美應加強溝通對話，開啟各層級對話，把問題拿到桌面上來談，梳理形成對話、合作、管控分歧三份清單。

第三，王毅提出中美要拓展互利合作，當前最緊迫的是防控疫情，中美可分享診療經驗，並在防護物資生產、疫苗研製、藥物開發上合作；中美也應在推動經濟復甦、應對氣候變化、執法、禁毒、網絡安全、減貧、反恐等領域交流協調。在管控矛盾分歧上，中美應尊重彼此核心利益和重大關切，美方應遵守國際關係準則，不動輒插手中國的內部事務。

美中貿委會董事會主席蘭博文、美中貿委會會長艾倫、通用汽車公司董事長芭拉等參加會議。與會美方代表表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美國工商界支持美中雙方加強對話，重建雙邊互信。