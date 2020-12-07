法院駁回暫緩NCC否決續牌案　中天將提抗告

中天新聞台早前遭台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）否決續牌申請後，入稟台北高等行政法院，要求「暫時許可取得事業執照」，並禁止其他業者申請使用「52頻道」，惟法院周一（7日）駁回中天聲請。中天新聞其後發聲明回應，就法院駁回聲請表達憤怒及失望，將依法提起抗告。

中天的代表律師團指出，NCC曾違法中止聽證會，同時未讓中天就鑑定結果表達意見，駁回中天續牌申請的決定明顯違法。惟NCC的律師團反駁，NCC是依法審議後，決定駁回中天新聞續牌申請，中天無權主張存續保障執照及頻道，且中天除了新聞台，還有娛樂台、綜合台，且中天新聞已YouTube上24小時直播，可見不續牌並不會侵害新聞言論自由。

法院則認為，中天未釋明於案件訴訟上具有勝訴的高度可能，且NCC駁回申請未對中天造成重大損害或急迫危險，加上新聞媒體屬公共資源，應受政策與主管機關監督，如准許中天申請，等同中天電視藉法律程序迴避政府監管，而52頻道是由有線電視系統業者及衞星頻道事業或代理商，經商業機制形成，此部分不符合法定聲請要件，遂駁回中天聲請。