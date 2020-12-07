商人倒賣古建築牟利　政府為打造古城竟成最大買家

有內媒近日揭發一條倒賣古建築的灰色產業鏈，指浙江等地有商人秘密收購受保護的歷史建築，將其拆遷後於異地重建，從中牟取暴利。另外，媒體又發現有地方政府為打造文代古城，借投資文化旅遊項目增加「文化復興」政績，竟與商人合作，購買來自異鄉的古建築構件。不少商人見有利可圖，在各地採購，導致歷史資訊丟失，對文物保育造成極大損害。

古建築採購公司的吳姓負責人向內媒表示，有村民會為古建商供貨，並為他們「踩地皮」，意思即是蒐集當地古建築基本資訊、報價等，轉介給大買家賺取中間費。古建商都是依靠村民「踩地皮」來確定採購目標。吳男指出，自己加入了倒賣古建築的微信群，群裏不停有人向他推薦各地的古建築。有些村民更會採購古建築構件轉售牟利，連一磚一瓦也不會放棄。吳男又透露，自己在山西太原有一個收購古建築構件的基地，佔地100餘畝。

內媒跟着吳男提供的資料，來到山西萬榮縣某村，看到空地上堆滿各種石板以及尺寸各異的石獅子，村後更臨時搭建起一些待售的古建築。這條村以收購古建築聞名，村裏有100多戶人都是做買賣古建築生意。買家在收購古宅的產權後，讓拆裝師傅將大件的柱樑，小件的鬥拱，還有階條石、垂帶、踏跺、下鹼等，以及相對完好的瓦片拆下，裝上大貨車運到存放地，再把搭建起來向採購商展示。有村民表示由於內地現時盛行古建築風格，古建築的配件、擺設非常「搶手」，一對石獅子可售20萬元（人民幣，下同，約24萬元港元），木雕華板最高可賣3.5萬元（約4.2萬港元）。這些古物售出後會運到其他省市，安放在私人住宅、高級會所等。

吳男表示，他們近年開始跟一些地方政府合作，將購來的古建築用於打造古城，刺激當地旅遊業，讓官員能做好「文化復興」政績。他指自己代建了安徽滁州市全椒縣太平古城項目，而其所購買的不少古建築和構件最終落戶到這裏。根據他與當地政府的協議，在第一期中要提供200多間老房子，而目前有50多間已完成搬遷。他又指出，地方政府會通過定向拍賣，讓企業在當地拿到配套房地產開發項目作為「補償」，並在地價上給予優惠，讓古建商獲得豐厚利潤。

然而，根據內地《歷史文化名城名鎮名村保護條例》第三十三條規定，「任何單位或者個人不得損壞或者擅自遷移、拆除歷史建築。」，因此上述古建築買賣，顯然違法。