女生遭學校領導猥褻後自縊亡　省紀委介入調查

陝西西安音樂學院學生李珂（化名），前年因遭受學系梁姓領導猥褻，而患上抑鬱症，最終在校內自縊身亡。其家人一直認為李女因學習壓力過大而尋死，直至去年整理遺物時才發現遺書，並還原真相。家人其後報警，惟警方表示，調查取證後並未發現相關證據，未能達致立案標準。李女家人走上街頭，舉牌維權，希望還她公道。陝西省紀委監委駐省教育廳紀檢監察組近日指，已成立專案組調查。

李女母親劉女士稱，女兒在2014年9月起，就讀西安音樂學院鋼琴系，而梁男則擔任班級的黨總支書記。劉女士指女兒生活一切正常，直至2016年底到學校探望女兒時，才發現她診患上抑鬱症。劉女士續稱，女兒患病後曾向學校請假休學，回家治療後逐漸好轉，遂回校繼續學業，直至2018年12月22日晚，被發現在校內自縊身亡。

李珂在遺書中表示，梁男誘導她與其建立良好關係，要求其叫他做「爸」，更以長輩的名義擁抱並撫摸她的身體。梁又要求她幫忙按摩、洗頭、洗腳等。劉女士表示，在女兒好友口中得知，她在校康復期間，因梁男的騷擾、脅迫，導致病情時好時壞，更多次企圖輕生

家屬去年初分別向學校紀委和陝西省教育廳紀委舉報，但並未得到實質結果，後來又向警方報案，但因證據不足而無法辦理。他們去年10月起向陝西省紀委、陝西省監委等部門寫舉報信，直至今年5月中旬，陝西省紀委才委託陝西省教育廳紀委調查事件。