男網友扮富豪騙飲騙食　女子遭非禮後還要埋單

浙江寧波一名楊姓女子，近日與男網友在一間高級火鍋店初次約會，楊女在用餐期間被對方非禮，男網友更借去廁所為藉口逃走，最後楊女要獨自支付晚餐費用共2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元）。楊女其後報警，警方指涉及的猥褻行為，由於證據不足無法立案，而晚餐費用則用警方協調下，由兩人攤分。

楊女向內媒指出，她是一名平面模特兒，該男網友早前在其微博留言，雙方及後相約外出用膳。楊女表示，從男子的朋友圈和微博判斷他是一名商人，又指他經常上載現金照片和跑車炫富，認為他非常富有，故應其邀請，到一間人均消費要1,000元（約1,200港元）的火鍋店約會。當天兩人先後抵達該店包廂用餐，點了多種貴價菜色，共花費了6000元（約7,200港元）。

隨後，男網友更挑選了一支價值1.2萬元（約1.4萬港元）的紅酒，加上服務費，全單約2萬元。惟男網民及後以肚子不適為由，前往廁所，出發前又突然說「你待會是不是要去夜店啊，穿得那麼性感」，然後伸手觸摸楊的胸部，之後便逃之夭夭。

楊女稱，男方在上廁所期間仍與她聊天，更稱要帶楊女到酒店，豈料他再沒出現。楊女報警處理後，警方查出該名男網友並非富豪，楊女才知自己上當受騙。