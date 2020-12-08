大學女足賽事染髮球員過多遭判輸　主辦方︰教育部規定

內地近年大力推動校園足球發展，惟一些規定屢次引起輿論熱議。內地「校園足球聯盟」官方微博近日披露，福建省大學生高子平女子組上周六（5日）首輪比賽中出現驚人一幕，參賽的福州大學女子足球隊竟因部分球員頭髮並非烏黑色，被主辦方直接判輸。事件引起輿論激烈討論，賽事主辦方周一（7日）回應，指不能染髮是執行教育部規程。

根據「校園足球聯盟」說法，當天賽事是由福州大學女足對陣集美大學女足，惟賽事展開前，福州大學女足部隊球員因頭髮不夠烏黑，被禁止出場，福州大學女足只能緊急在附近髮廊購買黑色染髮膏應急，勉強湊夠7名球員上場。然而比賽恢復後，集美大學一方提出福州大學一名場上球員頭髮「不夠黑」，裁判組經檢查核實後，勒令球員出場，最終福州大學不足7人比賽，被強制判輸，不戰而敗。

福建省大學生校園足球聯賽球員儀容儀表要求，是由省教育廳統一規定，當中規定球員不得染髮、燙髮或紋身。惟一般在比賽展開前，組委會會對參賽球員頭髮作統一檢查，並確認球員可參加比賽，但是次福州大學的球員卻在比賽當天才被告知不能比賽。

事件引起輿論關注，有網民直言「這才是國足萎靡不振的原因，全世界都聚焦足球戰術、技術發展，我國卻不看實力看頭髮」、「建議我國取消足球聯賽，也不參加各種國際比賽，民間自己玩玩兒得了。需要個性和創造性的運動不適合這個環境」、「難怪福建足球一向差，就這樣一群人管理，真的是有毛病」、「看到這新聞真的能笑掉大牙了，不入流永遠就是不入流」。