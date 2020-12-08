村官涉拉票賄選暴力強拆　法院公開審理

陜西西安市蓮湖區人民法院周一（7日）公開審理一宗涉黑案件，28名被告涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪行，其中組織首腦趙X平曾是一名村官，被控在村換屆選舉中，採用不正當手段拉票賄選等。由於案情複雜，法院上月已召開兩次庭前會議，並預計審訊將持續6天。

公訴機關指控，趙X平從2002年起，利用擔任西安市長安區寺坡村村委會主任的職務便利，有組織地多次實施違法活動，包括在該村兩次換屆選舉中，以不正當手段拉票賄選；在徵地過程中，毆打阻止徵地的村民、非法轉讓土地使用權、非法佔用農用地等。從2011年起，趙X平為攫取更大利益，與其子趙X彤成立多間公司，大量承攬長安區的城改拆遷工程項目，並拉攏多名被告形成黑社會性質犯罪組織。

在實施拆遷過程中，該組織遇阻礙便以暴力手段排除，多次實施故意毀壞財物、尋釁滋事等罪行，又使用滋擾、騷擾等軟暴力手段，嚴重干擾當地民眾的生活秩序。趙X平等人為逃避法律制裁，曾教唆成員或其他人員投案頂包，甚至拉攏、賄賂長安區某街道辦主任及警員，利用職務便利幫助其達成脫罪目的。

對此，公訴機關認為，應當以組織、領導、參加黑社會性質組織罪，尋釁滋事罪，故意毀壞財物罪，虛假訴訟罪，行賄罪，非法轉讓土地使用權罪，非法佔用農用地罪，窩藏、包庇罪，掩飾隱瞞犯罪所得罪等10項罪名，對趙X平父子等28名被告涉及的17宗犯罪事實和5宗違法事件予以追究。