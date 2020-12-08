孟晚舟引渡案　加國騎警及邊境局主管接受盤問

加拿大卑詩省最高法院周一（7日）繼續展開中國科企華為太子女孟晚舟引渡案的聆訊，孟晚舟律師團隊嘗試在聆訊中找出美加當局在逮捕孟晚舟時濫用程序的證據。加拿大皇家騎警（RCMP）倫迪（Ross Lundie）及加國邊境服務局（CBSA）於溫哥華機場的女主管古德曼（Nicole Goodman）等接受辯方盤問。

辯方推測皇家騎警的高層要求倫迪擔任與美國聯邦調查局（FBI）的接洽人。倫迪此前表示認識FBI法律專員翁克斯（Sherri Onks），但在庭上強調到溫哥華機場不是協助FBI，而是協助皇家騎警對外聯絡部門採取行動。

歐美多國先後以國家安全為由，禁止華為參與當地5G網絡建設，包括瑞典。華為表示，願意滿足瑞典政府可能就5G網絡建設提出的任何要求，並採取其他措施緩解對華為的憂慮。

而芬蘭國會周一通過法案，容許當局在有認真理據懷疑使用某些電訊網絡設備會危及國安或國防時，可禁止使用有關設備。法案沒有點名華為或中興通訊，而且只適用於網絡最關鍵部分，且有追溯力，包括法例生效前已關始使用的器材，但政府會賠償移除設備所造成的損失。