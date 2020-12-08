女保安勇救墮河女子負傷　事後拒收利是獲讚

安徽安慶市望江縣警員被指摘對跳河女子見死不救之際，浙江杭州市女保安員龍春玉近日因營救一名墮河女子，且因此負傷，獲當地輿論盛讚。

內媒報道，龍春玉上周二（1日）在錦庭小區東門收費崗執勤時，忽然聽到河邊有人聚集，遂前往查看。未料，她抵達河邊後，驚見一名身穿白色羽絨服的女子遇溺，女子的丈夫因不懂游泳，只能在岸上呼救，龍於是脫下棉襖、外褲和襪子，跳入河中營救。當時水溫極低，龍一度擔心自己體力不支，幸好岸上民眾伸來長竹，最終在眾人合力下，成功把女子救回岸上。

及後，龍因感到極為寒冷，於是先回家喝薑水並洗澡驅寒，此時才發現自己的腳受傷流血。事發翌日，獲救女子與丈夫帶同水果和利是登門道謝，惟龍只收下水果，沒要利是。此時，她才知道女子因與丈夫爭執，一氣之下跳河輕生，連忙叮嚀夫婦兩人要互相理解，珍惜生命。

龍春玉透露，其老家位於海南，每逢汛期都會發生洪水，於是她便學會游泳。她10多歲時，也曾救過同村一名遇溺女孩，事隔20多年再次救人，她仍未有猶豫。她坦言︰「小時候我媽媽生病，我也受過很多人的幫助。我想以後我能幫別人的時候，我一定會幫。我就是這樣一個性格。」