美對台出售戰地通訊系統　總值2.8億美元

美國國防部周一（7日）宣布，批准對台灣出售總值2.8億美元（約21.8億港元）的戰地訊息通訊系統（FICS）。今次是美國總統特朗普上任以來第11次對台軍售，亦是今年以來第6次，更是上月美國大選結束以來首次。台國防部周二（8日）回應，是次軍售展示美方協助台灣強化整體防衞戰力的承諾不變。

美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）發出新聞稿，指國防部批准向駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）出售FICS，包括154個通訊節點、24個通訊繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。這項軍售已通知美國國會，旨在對台提供可移動及安全的通訊，現代化其軍事通訊能力，以支持任務與作戰需求。

DSCA在新聞稿強調，此舉不會改變區內的基本軍事平衡，亦不會影響美國國防準備。新聞稿重申，這項軍售是基於《台灣關係法》，將令台軍保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，也有助提高台灣安全，維持區內政治穩定與經濟進步。

台國防部表示，美國繼前3次對台軍售5項武器裝備後，持續根據《台灣關係法》及「六項保證」對台提供及出售所需的防禦武器，可加強資訊通訊能力，建立可恃防衞戰力，對美方軍售的決定表示感謝。國防部又強調，今次軍售展示美方協助台灣加強整體防衞戰力的承諾不變，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，以維護台海區域的和平穩定。

台總統府發言人張惇涵表示，政府再次感謝美國政府對協助台灣加強自我防衞能力的高度重視，這再次顯示美國政府以具體行動落實安全承諾，並將進一步增強台軍戰略與防衞需求；又指台灣將持續與美國及理念相近國家加深安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域和平穩定與繁榮發展的良善力量。台行政院長蘇貞昌則指，要保護台灣的主權和人民的安全，一定要自己盡力努力，並結合友好國家，購買必要武器保衞台灣。

台國防部日前透露，台灣明年仍有兩項對美軍購案。國防部副部長張哲平周一在立法院備詢時，雖未透露確切項目，但指金額約8億美元（約62.4億港元），惟國防部沒有說明軍購內容。

美國對上一次對台軍售是在上月3日美國大選當日，美國國務院批准向台灣出售4架可配備武器的MQ9B「海上衞士」無人機，價值6億美元（約46.8億港元），是特朗普政府兩周內第3筆對台軍售。大陸外交部當時斥責美方粗暴干涉內政，要求立即撤銷有關計劃，陸方將根據形勢發展作出正當必要反應。