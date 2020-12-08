北京對台問題智庫突改組　前副省長出任會長

中國大陸從事台灣問題和兩岸關係的民間學術組織、北京對台重要智庫全國台灣研究會（下稱全國台研會）周一（7日）公布，選出汪毅夫為該會新一屆理事會會長，接替曾任大陸國委務員的戴秉國。汪毅夫曾任福建副省長、大陸全國人大等職，和台灣政壇關係亦密切。

全國台研會周一於官網公布，經第7屆理事會第二次會員代表大會表決並報主管部門通過，由汪毅夫出任該會理事會會長，王衞星、楊明杰任副會長，王升任執行副會長，楊幽燕任秘書長。報道指，全國台研會並未換屆，這次突然更換會長並改組高層，情況不尋常。

現年70歲的汪毅夫，祖籍台灣台南，出生於福建廈門。汪毅夫於福建師範大學中文系碩士畢業，1998年至2008年曾任該省副省長，2008年起出任大陸全國人大常委、全國人大內務司法委員會副主委，以及中國大陸政黨台灣民主自治同盟（下稱台盟）中央常務副主席。2012年12月，汪出任大陸全國台聯會會長、台盟中央副主席。

據了解，汪毅夫從事學術研究期間，專長中國大陸文化史、閩台區域社會研究、文化人類學為主。他曾在2013和2014年訪問台灣，與台灣政治人物時有接觸。2019年，他曾表示：「我雖已告老退休，但有責任繼續推動兩岸關係和平發展，也有信心看到統一的那一天」。