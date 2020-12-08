受疫情及CEO被查影響　蛋殼公寓負債逾30億人民幣

內地代收租平台「蛋殼公寓」，早前傳出倒閉消息，大批租戶和房東權益受損，紛紛上門維權。有內媒分析指，今年新冠肺炎疫情衝擊以及早前公司的行政總裁高靖被帶走調查，是導致蛋殼融資不順、爆發資金問題的原因。另外，報道指出截至今年12月初，蛋殼公寓負債超過30億元人民幣（約36億港元），受影響客戶達16萬人。

報道分析指，蛋殼公寓透過向房東收儲房源並裝修，然後向市場招租，標榜提供更好的管理服務。有測量師行報告指，這種「二房東」在扣除各類經營成本後，行業回報率很難超過2%。因此，蛋殼公寓必須依靠融資先擴張規模，將租金「長收短付」，運用租客預繳的房租來收儲和裝修更多的房源，以在短期內達到提升收益的效果。而「租金貸」則成為未能單次繳交全部租金的房客所選用的繳交方式。

報道指，蛋殼在財務報告上，將租客的預付租金列為主要融資來源，在去年年末，蛋殼依靠租金貸獲得的現金流入比例超過7成。分析指，若然租房市場行情下降，或融資遇阻，蛋殼就只能不斷籌資填補資金缺口，更有可能出現資金鏈斷裂的危機。報道表示，疫情導致退租激增、租金行情下降。另外，公司行政總裁高靖突然被帶走，令銀行也不敢放貸給蛋殼，最終導致公司出現倒閉危機。