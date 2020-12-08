網揭朱古力品牌董事性騷擾黑歷史　相關產品受累下架

台灣的知名湯圓品牌「桂冠」，近日與多次在國際朱古力大賽中奪獎的屏東「福灣巧克力」（下稱福灣）合作，在市面推出朱古力湯圓。惟有網民日前在社交平台發文，稱福灣的許姓董事長曾性騷擾女實習生而被判囚，引發輿論爭議，多個與福灣合作的品牌亦相繼下架有關產品。福灣在周二（8日）發表聲明，就事件對合作商致歉，並表示願意承擔合作品牌的銷售損失。

該名女網民在上月15日於「Dcard」發文，揭露福灣的董事長5年前性騷女實習生，事後被判囚6個月徒刑，而其子事後不滿判決上訴，批評案件是「被品性惡劣的問題學生」陷害，但及後同樣被判敗訴，遭判拘役40天。二人更分別在民事判決需賠償受害人15萬元及6萬元（新台幣，約4.2萬港元及1.67萬港元）。發文網民更揶揄，推出市面的產品是「性騷巧克力」。

事件引起大眾關注，桂冠推出的朱古力湯圓遭網民抵制，僅開售4天便緊急停產並下架，強調已上架商品賣出所得，將全數捐出作公益用途。另自周一（7日）起，亦有多間與福灣合作的餐飲品牌，均陸續公告停產或下架相關的產品。

福灣周二發表聲明，向遭受影響的合作廠商致歉，表示尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定，同時願意承擔合作品牌因此次風波造成的銷售損失。另福灣也表示，身為一個受到關注與信賴的品牌，必須以最高道德標準自我要求，更需要勇於承擔責任，不負消費者的期許。