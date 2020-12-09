長江中游發現最早粟遺存　距今約5600年

內媒近日報道，湖北省文物考古研究所，在屈家嶺遺址取得階段性考古成果，該遺址出土了距今約5600年的33粒炭化粟粒。植物考古專家認為，這是長江中游經測定證實的最早粟遺存，是北方旱作農業傳入長江中游的最早證據。

2015年開始，為配合湖北荊門屈家嶺考古遺址公園建設，聯合考古隊對遺址展開新一輪考古發掘。期間，植物考古工作者在屈家嶺遺址各時期遺迹和文化層採集392袋土壤樣本，上自新石器時代的油子嶺文化時期，下至戰國晚期。

湖北省文物考古研究所副所長羅運兵說，屈家嶺遺址是長江中游最早發現、最具代表性的新石器時代大型聚落遺址，是「屈家嶺文化」的發現地和命名地。專家在該遺址發現大量農作物種子，亦從紅燒土殘塊中發現稻穀痕迹，以及為數甚多的酒器陶杯，均是當地進行穩定農業生產活動的證據。

目前關於先秦時期農業的研究普遍認為「五穀」為水稻、粟、黍、小麥、大豆。結合近年對湖北江漢平原地區石家河遺址、城河遺址、紀南城遺址等的植物考古研究，考古工作者認為，最遲在東周時期，該地區已出現「五穀俱全」的農業種植形式。