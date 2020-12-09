警破一日遊騙案批捕61人　涉額逾1000萬人民幣

上海浦東警方早前接獲遊客投訴，參加當地旅遊團時遭某玉石店詐騙。經兩個月調查，警方日前公布偵破首個以低價「上海一日遊」招攬遊客的集團式詐騙案，拘捕多名成員，周日（6日）獲批准逮捕其中61人，目前案件正在審理中。

內媒周二（8日）報道，警方在今年9月初接獲上述遊客報案後，遂成立專案組展開調查，發現犯罪集團通過微信、網絡平台等渠道，以「低價上海一日遊」招攬遊客。無證導遊將遊客帶至玉石店後，在層層鋪排和同黨配合下，誘導遊客轉帳給自稱「富二代」的男子或女士請客吃飯，後者亦贈送高額標價的廉價玉石博取遊客信任。

經查，玉石店非正規店面，以虛構事實的方式誤導遊客出錢，警員循案搗破存放玉石的據點。警方梳理後發現，僅在今年9月10日至10月8日期間，犯罪集團行騙逾1,000萬人民幣（約1,200萬港元），受害人超過2,000人。然而，10月中旬一則關於「野雞上海一日遊」的影片在網絡爆紅，文中揭發其他玉石店的詐騙行為，致犯罪集團警覺並停止營業。

至10月下旬，警方派出40名警員奔赴全國各地辦案，曾到甘肅張掖、海南三亞、山東濟南等地；至同月31日凌晨，刑事拘留疑犯戴某良等91人，搗破3個旅遊珠寶玉石經營點，查獲1,000件涉案玉石等證物。