新冠肺炎：內地多15人確診　成都多人疑打麻雀感染

內地周三（9日）公布新增15宗新冠肺炎確診病例，其中11宗為境外輸入，4宗屬四川本土個案。四川省成都市爆發本地疫情，單日通報4宗本地確診和1宗無症狀感染個案，其中3人曾與周一（7日）最先確診的一對夫婦在村內一間麻雀館打麻雀。

成都周二（8日）通報的確診和無症狀感染患者，均與周一確診、居住成都市郫都區的一對夫婦同村居住或曾有接觸，當中兩人分別為確診夫婦的孫女和親戚，前者非同住，後者曾留宿夫婦家。被診斷為無症狀感染的69歲李姓男子，於岷陽外國語實驗學校食堂工作。其工作的學校周二回應內媒查詢稱，周二上午學校已停課。

四川省周二（8日）宣布迅速進入戰時狀態，而繼郫都區周一宣布列為中風險地區後，確診夫婦孫女所居住的成華區一小區亦調升至中風險等級，當地人原則上不能離開。成都已擴大核酸檢測範圍至逾25萬人，累計完成檢測約6萬人，除已通報的確診及無症狀感染個案外，暫未有其他人感染。全市累計採集環境樣本515份，完成檢測448份，其中13份顯示受病毒感染，均來自首例確診者家中及其使用過的物品；另累計檢測食品樣本140件，均無感染。當地正計劃對密切接觸者等各類接觸者開展第二輪核酸檢測。

過去一日內地新增11宗境外輸入確診病例，分別為上海6宗、廣東2宗，以及江蘇、廣西和四川各1宗。至今全國累計確診86,661宗、4,634人死亡。