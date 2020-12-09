布拉格市長或再度訪台　冀深化合作關係

捷克首都布拉格市長賀吉普，周二（8日）向美國華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）線上研討會發表錄影演說時表示，相信自己不久後會再度訪台，期望新冠疫情後雙方有更緊密合作。與會的歐洲研究員則建議，歐美官員應共同訪台，討論面對中國大陸的挑戰。

布拉格與台北是姊妹市，曾兩次訪台的賀吉普表示視台灣為第二個家，兩年前成為布拉格市長時，就決定要深化兩地關係，並指訪台期間感受到台灣人的善意。他讚揚台灣的抗疫表現，感謝台灣在歐洲受首波疫情侵襲時，提供醫療設備，認為這是雙方互信與友誼的最佳證據。

德國馬歇爾基金會高級研究員弗萊（Jamie Fly）則稱，歐盟官員近期在政治上愈來愈支持台灣，但仍有上升空間，建議歐美官員可共同造訪台灣。他擔心若拜登接任美國總統，美台經濟往來會停擺，呼籲歐洲應主動與台灣洽談、簽定經濟協議。

台灣的總統蔡英文周三（9日）向「美國國際民主協會」（NDI）年會活動發表錄影，演說，祝賀賀錦麗將成為美國首位女副總統，她稱美台既是朋友又是夥伴，美國兩黨在對台關係上展現高度共識，讓台灣民眾有信心，當台美尋覓新合作領域之際，雙方的友誼將更加堅定。