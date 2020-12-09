4月大女嬰遭母扔落樓　腦出血重傷父拒送醫

河北石家莊市一名4個月大女嬰，近日疑遭生母從5樓扔下，更揭發已非第一次墮樓，其父親卻堅持自己擅長嬰兒護理，一度拒絕把女嬰送往醫院。省兒童醫院周二（8日）交代，女嬰在深切治療部接受治理；警方已立案調查其生母，將進行精神病司法鑑定。

事發於11月30日，一名速遞員經過一幢住宅時，發現有女嬰躺在金屬防護網上，其全身只穿了一條紙尿褲，惟當時天氣寒冷。經送院診斷，女嬰腦出血，肺部、腎部等多處受傷，建議住院治療。然而，她的父親拒絕並簽署《放棄治療協議書》，並於12月6日凌晨把女兒帶回家。

女嬰父親鄭先生稱，認為醫院細菌太​​集中，家裏的環境更利於治療，又指自己學過嬰兒護理，做過保母、護工等工作，照顧嬰兒「是我的強項」；目前是養病階段，最好的藥物就是奶粉，「人的身體在於自愈能力，你把命交給醫生就錯了」。鄭表示，女嬰被扔下樓時並不在家，其妻子患有精神病，可能是她把孩子扔下樓的。

然而，據一位曾到訪鄭家的志願者交代，女嬰家裏環境十分髒亂，傳出陣陣異味，奶粉裏也有蟲和瓜子皮。女嬰躺在發霉的床上，眼神呆滯，不流眼淚也不哭鬧，十分平靜，惟一直在吐口中物。有鄰居表示，鄭沒有工作，全家靠妻子一個月3,000元人民幣（約3,560港元）的工資生活。

當地街道辦事處表示，女嬰的母親已於12月4日被送往精神疾病專科醫院治療，相關部門亦已啟動社會救助程序。鄭先生同日表示，已接受安排女兒入院治療，惟認為自己擁有合法監護權。省婦女聯合會兒童部則指，女嬰目前情況穩定，正由醫護人員看護，其父並未陪同；相關部門正商討其父是否還具有監護權等問題。