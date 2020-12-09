新冠肺炎：傳大學封校帶走密切接觸學生　校方澄清

成都有確診者曾到訪的酒吧遭封鎖。（中新社圖片）

四川省成都市自爆發新冠肺炎本地疫情，網上傳出各種傳聞，包括有確診女子疑被起底，當地大學傳因疫情封校、學生被帶走。成都市公安局高新技術產業開發區分局周二（8日）晚通報，一名趙姓男子因在微信群散布當地可能封城的謠言，依法給予行政拘留5日的處分。

據成都市衞健委消息，當地周二新增新冠肺炎確診病例中一名20歲趙姓女子，主要停留的場所包括公園、修甲店、食肆及酒吧等。同日網傳微信聊天記錄顯示，有成都理工大學的學生曾與趙女一同在學校附近的酒吧相聚，大學隨即發布通知緊急封校，全校員工及學生以至家屬均要接受檢測，另校內一女生宿舍則騰空充當隔離區。

同晚成都理工大學工作人員回應內媒查詢時，強調「絕對沒有封校」，指學校一直採取封閉式管理，進校需度體溫。至於有學生表示有懷疑密切接觸者從宿舍被帶走，該工作人員解釋是因為學生到過確診者曾到訪的酒吧，因此要接受核酸檢測。至於涉事酒吧的工作人員表示，確診者應是周日凌晨前往該處，目前酒吧內所有工作人員已接受核酸檢測並隔離，酒吧亦已消毒。

另成都市公安局高新技術產業開發區分局表示，周二上午9時許，一名31歲趙姓男子在未經核實的情況下，在一微信群內散布「成都衞健委：將視情況採取措施，不排除封城可能」的謠言。通報指趙男某因違反《治安管理處罰法》及防疫工作相關規定遭行政處罰。