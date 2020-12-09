人權日前夕遭不明人士堵塞　內地律師王全璋及家屬外出受阻

世界人權日（12月10日）前夕，多名大陸律師的家屬表示遭身份不明人士阻止外出。有家屬表示，北京當局此舉是防止家屬出席與人權問題相關的活動。

律師王全璋的妻子李文足周三（9日）在Twitter發文稱，當天一早便有身份不明人士用貼紙封住安裝在大門的攝像鏡頭，之後多人堵塞在其家門外，阻止她送孩子上學，也不讓她帶父親去醫院看病。幾經交涉，對方最後才讓王全璋帶孩子上學。李文足表示曾報警要求處理，但未有警員到場。王全璋早前因顛覆國家政權罪被判囚4年半，今年4月獲釋。

律師余文生的妻子許豔同日也在Twitter發文稱，早上打算出門做運動，卻被多人攔阻。對方提到，周四（10日）是世界人權日，要阻止她參加歐盟和美國大使館舉辦的世界人權日活動。余文生因犯煽動顛覆國家政權和妨害公務罪，今年6月被判監4年，案件正在上訴。

另律師謝燕益和李和平同樣在Twitter表示，有身份不名人士出現在家門外。其中李和平便站到住所天台，向着樓下叫罵。

在台灣，18個民間組織召開記者會呼籲各界正視大陸侵害人權的事實，尤其香港、新疆和西藏更是深受其害。而因北京當局近日盛傳正制訂「台獨頑固份子」清單，各民間組織自稱為「人權頑固份子」，呼籲全球團結、守護人權。