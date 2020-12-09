致信兩岸企業家峰會　汪洋︰堅持一中及九二共識

2020兩岸企業家峰會年會周三（9日）以視像連線方式，在福建廈門及台灣台北同步舉行，全國政協主席汪洋向兩岸企業家峰會理事會致賀信，信中提及，經濟合作是兩岸關係的基礎，強調陸方堅持「一個中國」原則及「九二共識」。

汪洋在信中指出，經濟合作符合兩岸同胞共同利益，儘管受到新冠疫情影響，今年頭10個月兩岸貿易額仍實現兩位數增長，反映兩岸經濟合作「動力強、潛力大、韌性足」；中共十九屆五中全會擘畫了「十四五」時期大陸經濟社會發展藍圖，將為廣大台企台胞帶來機遇和長期利好，陸方將以兩岸同胞福祉為依歸，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場。

汪洋表示，陸方將完善保障台胞福祉，以及在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略；企業是兩岸經濟合作的主體，希望峰會雙方理事會帶領兩岸企業，把握發展大勢，將兩岸經濟合作的「蛋糕」愈做愈大。

今年峰會由台方主辦，台北會場設於台北國賓大飯店，並未對外開放，廈門會場則位於思明區國際會議中心。陸方理事長郭金龍、副理事長張平、海協會會長張志軍等在廈門出席年會。張平在會上宣讀汪洋的賀信，至於台方副理事長邱正雄則代替因身體不適而缺席的台方理事長蕭萬長的致詞。今年峰會共有700多名兩岸工商界人士參加。