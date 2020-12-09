人權組織揭新疆拘可疑人士　條件包括合法非暴力行為

非政府組織「人權觀察」周二（9日）發布最新的研究報告，內容顯示新疆政府根據特定的條件揀選和審查可疑人士，並送往再教育營。這些條件包括出生於80後、使用非自己名字登記的電話號碼、實行一夫多妻，以及與境外親屬通電話等。

兩年前，人權觀察曾揭露中國當局利用名為「一體化聯合運作平台」的計劃，透過新疆當地的調查系統收集及整理與當地回教徒有關的數據，並將有潛在威脅的名單交給官員，經進一步審查，將部份人送往再教育營。

這次該組織表示取得一份來自阿克蘇地區，於2016至2018年被收押的2000人名單。經分析，該組織列出21種會被認定為「可疑人士」的行為，當中包括不少合法非暴力行為，例如曾前往「敏感」國家或阿克蘇地以外的國內其他城市旅遊，或沒有固定住址等。

人權觀察又列舉名單中一名「T女士」為例，指她因為於2017年3月四次接過境外來電，被標示為「與敏感國家有聯繫」。後來T女士的姊妹從友人處得知，T女士被關進再教育營，即使其後獲釋，她仍被迫留在工廠一星期打工5天，只有周末可以回家。

對外界所指設於新疆的再教育營，北京當局強調是協助當地人就的職業技能教育培訓機構。