憂孩子國外染疫　中國未重啟跨國孤兒領養安排

民政部（圖）轄下的中國兒童福利和收養中心曾表示，做法是為保障孩子健康。

不少國家受疫情影響，早前暫停境外家庭到當地領養孩子的安排，直到近日才恢復，但中國至今仍未恢復有關安排，讓不少領養中國兒童的美國父母未能成行。美國國務院官網上月曾發布消息稱，中國當局目前仍未能處理相關事務。中國民政部轄下中國兒童福利和收養中心曾表示，此做法是為保障孩子健康，擔心孩子們在國外會受到疫情感染。

美媒周三（9日）報道稱，美國有多名父母，已準備好前往中國接回領養的孩子回家，但收到中國方面的通知，因疫情關係，他們暫時不能前往，被迫取消有關行程。其中一對夫婦早在2017年已預定在中國領養第3名兒子，取名為約書亞（Joshua）。妻子蘇西（Suzi Madill）表示，如果不是疫情，約書亞「現在應該正在跟哥哥們玩耍」，而兩個哥哥非常高興將有這位小弟弟。

美國全國收養委員會（National Council For Adoption）成員漢密爾頓（Kristen Hamilton）表示，據6月調查和一些領養機構的數據估計，目前有超過250個美國家庭正等待獲准到中國，接回領養的子女。漢密爾頓表示，如今許多國家都重新開放了國際領養的旅行限制，但中國是目前極少數尚未重新開放兒童認養的國家之一。