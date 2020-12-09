職校女生遭誘騙陪酒陪唱　警刑拘3青年

家住陝西西安市的劉先生周二（8日）向當地傳媒投訴，指其就讀於陜西國際商貿學院附屬中職校的15歲女兒，從上月起多次被同學誘騙到鄠邑區多間卡拉OK陪酒陪唱。事件引起輿論關注，校方證實事件中共有8名女學生被誘騙陪酒，當地警方則指，涉事3間卡拉OK已被查封，另有3名青年因涉嫌組織未成年人有償陪侍，已被刑事拘留。

劉先生透露，其女兒首次到卡拉OK陪酒是在上月7日前後，他當時曾與女兒視像通話，女兒稱正為同學慶祝生日，他不疑有詐。惟及後數天，他多次與女兒視像通話，女兒都在卡拉OK內為同學慶祝生日，終引起其懷疑。至上月25日，女兒失聯1天後回家，才說出實情，原來女兒被一名趙姓同學誘騙到卡拉OK陪酒陪唱，每次事後均可收取微信紅包，金額從200元（人民幣，下同，240港元）至1,000元（約1,203港元）不等。

陜西國際商貿學院附屬中職校相關負責人則表示，校方接獲家長反映後，已第一時間報警。經初步調查，該校共有8名女生陪酒，8人分別住在兩間宿舍，分屬不同班級，但均為未成年人。校方目前正配合警方調查，將根據最終調查結果對涉事學生進行處理。

當地警方則指，除了陜西國際商貿學院附屬中職校的8名學生外，鄠邑區另一間民辦學校也有多名學生涉及有償陪侍，其中部分也是未成年人。目前，警方已責令涉事3間卡拉OK停業整頓6個月，另拘捕3名涉嫌組織未成年人有償陪侍的青年，案件仍在偵辦當中。