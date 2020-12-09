1歲男嬰靜脈注射後死亡　醫生未道歉兼失蹤

山西朔州市應縣一名孫姓女子近日帶1歲兒子到醫院治療，醫生為他打點滴（靜脈注射）後身亡。孫女士向涉事醫院和醫生討要說法，惟對方至今未有當面道歉或出面協商後續問題。孫的家人事後報警求助，惟事件是否屬醫療事故及具體原因，警方仍等待醫療鑑定結果，以釐清責任問題。

孫女士周二（8日）表示，兒子早前聲音沙啞，擔心其生病，遂帶他到應縣和諧醫院求醫，「原本是想開藥吃就算了，但醫生說要打點滴」。醫生為其兒子進行靜脈注射後，後者反覆發燒、嘔吐、流鼻血、嘴唇變得青紫色等，再次送抵醫院時，已無生命迹象。

孫女士續指，兒子發病前一日精神狀態良好，十分活潑，「他打完點滴後就不行了，事後一直未能聯繫當時醫生，也不在醫院內」。目前家屬情緒激動，到醫院討要說法，坐在地上不願離開，惟他們至今亦未能聯絡涉事醫生。

事件經報道後，引來大批網民熱議，有網民質疑醫院不負責任，涉事醫生需給家長一個說法。有網民表示，兒童做靜脈注射需小心，盡量不要選擇此治療方法，「孩子這麼小是否適合靜脈注射」。另有網民表示，醫院應配合警方調查，釐清責任是否涉及醫療事故。