新冠肺炎：台增2宗境外輸入　將加強外勞自主隔離措施

台灣的中央疫情指揮中心周三（9日）召開新聞發布會，公布新增2宗境外輸入的新冠肺炎確診病例，患者分別是緬甸籍及印尼籍的外籍勞工，均在檢疫期滿後，自費採檢發現確診。針對外勞抵台陸續確診，指揮官陳時中表示，將加強外勞自主健康管理措施，包括僱主或仲介公司，均要登錄外勞的自主健康管理地點，盡量安排1人1室。

陳時中指，40多歲緬甸籍男患者，在上月22日抵台，入境後至防疫旅館居家檢疫均無症狀。惟周一（7日）檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，由仲介安排自費採檢後確診。同車的6名接觸者列居家隔離。而另一名40多歲印尼籍男患者，上月21日抵台，周日（6日）檢疫期滿，翌日由公司安排自費採檢後確診。

陳時中表示，外勞在14天集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行7天的自主健康管理，為掌握他們的行蹤及落實生活照顧，僱主或仲介公司應配合下列措施，包括應在外勞入境登錄檢疫時，同時於有關網站登錄外勞的自主健康管理地點，以利掌握其行蹤；另自主健康管理期間，應盡量安排1人1室，如有困難亦應保持1.5米距離，佩戴口罩、加強消毒。

另越南、泰國等外勞應居家檢疫14天，自第10日起，居家檢疫的勞工完成檢疫程序後，應於翌日前往指定醫院辦理採檢作業，採檢費用及交通接送，則分別由指揮中心及僱主或仲介公司負責。僱主或仲介公司如未依新措施辦理通報、通報不實、居住環境未符合規範者，將依違反傳染病防治法罰款最高罰款1.5萬元新台幣（約4,180港元）。

此外，指揮中心又公布，澳洲近期以輸入病例為主，考量其本土疫情獲控制，達低風險國分級標準，故即日起將其自「中低感染風險」調整為「低感染風險」國家。