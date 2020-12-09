澳洲華女留學生被殺案新進展　兇手再認9項控罪

澳洲悉尼科技大學25歲中國女留學生冷孟梅（前譯冷夢梅）遇害案，近日有新進展。澳洲傳媒報道，警方在一個USB儲存裝置內發現多張死者的裸照後，冷的澳洲籍姨丈、兇手巴雷特再承認9項控罪，包括猥褻及嚴重性侵犯等。據報道，巴雷特此前已被判處有期徒刑46年，但當時控罪中未涉及性罪行。

據報道，冷孟梅在2016年4月失蹤，警方及後在新南威爾士省中央海岸發現其遺體。警方經調查後，鎖定巴雷特為兇手。驗屍報告指出，冷遭連捅40刀，致命一刀幾乎貫穿頸部，手法極其殘忍，而巴雷特庭上自辯時指，此前看了很多亞洲色情影片，對冷及其表妹有性幻想，加上案發當日吸食了冰毒，整個人處於失控狀態，並且失憶。至2017年12月15日，新南威爾士省最高法院判處巴雷特有期徒刑46年，34年6個月內不得保釋。

至2019年11月，一名患認知障礙症婦女的照顧者，在該患者手中發現一個USB儲存裝置，在觀看USB儲存裝置的內容後，立即報警。警方檢視該批照片後，發現其中10張照片與巴雷特在被捕前，從手機中刪除的照片相同，於是展開調查。至周三（9日），巴雷特再承認9項控罪，並指該些罪行均是冷遇害當天實施的，檢方則希望法官考慮另外8項控罪。