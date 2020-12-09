殲10遇鳥擊成功避免墜民居　機師獲頒一等功獎章

解放軍南部戰區空軍航空兵某旅周二（8日）舉行授獎大會，機師王建東因早前駕駛殲10戰機遭遇鳥擊時，37秒內22個動作零失誤，避免戰機撞向居民區，獲頒發一等功獎章，同時獲授予「軍功勳飛行人員金質榮譽獎章」。

內地官媒報道，王建東今年9月上旬駕駛殲10戰機訓練，起飛上升至高度272.7米時，突遭遇低空鳥擊，引擎在空中停頓。根據該型戰機特情處置手冊規定，在高度2,000米以下引擎故障時，機師應視乎情況實施迫降或跳傘。

惟當時戰機一側是村莊，另一側是居民小區，王建東將個人生死置之度外，37秒內3次轉變航向，避開居民區，最終在75.9米極限高度跳傘，讓戰機墜毀在水田中，未造成人命傷亡。

王所在旅的旅長姚連鵬亦稱讚，戰機遭遇鳥擊後，王在飛行高度低、處置時間短、飛機狀態急劇變化的情況下，連續進行22個操控動作零失誤，最大限度保護了人民和財産安全，以實際行動實踐了機師「忠誠、無畏、精飛」的職業品格。

據報道，王建東是空軍一級飛行員，擁有雙學士學位，先後駕駛過7種機型戰機，擁有超過2,100小時飛行經驗，此前曾榮獲1次二等功及2次三等功。