逾600布魯氏菌病患者狀告藥廠　未履行承諾助終身治療

甘肅蘭州去年底爆發布魯氏菌病，被揭是中牧蘭州生物藥廠在生產疫苗的過程中，使用過期消毒劑和未徹底殺菌所致。逾600名感染者周二（8日）公開表示將向藥廠發起訴訟，指現時僅獲賠償7,571元（人民幣，下同，約8,976港元）實屬太低，要求廠方履行承諾，切實負責支付後續治療費用。

有準備參與訴訟的患者表示，多名受害人因治療不及時，已被拖成慢性布魯氏菌病，或需10年才能醫治好，目前賠償額甚至不足以支付一次治療費用，訴訟也是無奈之舉。受害人將簽署《訴訟代表委託書》，代理律師亦會向法院遞交相關訴訟材料，其中包括要求法院釐定布魯氏菌病對身體造成的損傷。

相關賠償協議書早前曾流出，顯示藥廠賠償項目為約1,271元（約1,506港元）誤工費、300元（約355港元）交通費、6,000元（約7,113港元）精神撫慰金。另一份「補充協議」顯示，藥廠承諾終身負責相關患者的健康影響費用，應治盡治；若患者今後在定點醫院進行規範診療，藥廠會負責承擔診療費用和誤工費，替住院人士支付伙食補助費、護理費、營養費等。