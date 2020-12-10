蓬佩奧指控中國竊美國創新技術　促美大學審查中國留學生及捐款

美國國務卿蓬佩奧周三（9日）發表演說時，敦促美國的大學審查來自中國的捐助和中國的留學生，並警告中國正企圖盜取美國的創新技術。

蓬佩奧在喬治亞理工學院發表演說，表示美國歡迎「真誠地」來美求學的中國人，但同時又引述兩宗中國留學生被控間諜的案件，和其他北京滋擾海外學生的事例。他說：「若我們不學乖、不誠實面對正在發生的事情，我們便會被北京教訓。中共知道永不能追上我們的創新技術，因此每年派近40萬名學生來美。」

他再次呼籲美國的大學關閉所有孔子學院：「（大學的）負責人須關閉孔子學院，並調查由中共資金支持的所謂學生組織究竟在做些甚麼。我們不能容許這個專制政權盜取我們的東西、建立他們的軍事力量、對我們國民洗腦並收買我們的教學機構協助掩飾這些活動。」

蓬佩奧又引述教育部數字，指美國的大學自2013年收取了中國13億美元(約101.4億港元)，並指美國不少主要學府少報了來自中國捐助款額。蓬佩奧又揚言，中國暗中侵入一些左傾的美國大學，並指這些大學「瀰漫着反美主義」。蓬佩奧形容，中國是全球的主要威脅，又指總統特朗普扭轉了美國數十年來失敗的對華政策。