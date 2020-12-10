孟晚舟案續開庭　CBSA憂牽涉資訊法例阻女主管留筆記

加拿大卑詩省最高法院周三（9日）繼續就中國科企華為太子女孟晚舟的引渡案展開聆訊，孟晚舟一方期望在聆訊中，找出加拿大及美國當局在拘捕孟晚舟時濫用程序的證據。加拿大邊境服務局（CBSA）於溫哥華機場的乘客運作女主管古德曼，在周三繼續作供。

古德曼在庭上表示，孟晚舟被捕後數星期，她曾經致電加拿大皇家騎警（RCMP），跟進CBSA錯把孟晚舟電子器材密碼交給RCMP一事，她想把密碼要回來，但對方稱已經把它列為證物。

古德曼又稱，當時她曾經想把孟晚舟的案件寫個撮要筆記，作為「經驗傳承」的文件，但遭到兩名上司阻止，他們稱做筆記可能牽涉到資訊獲取以及私隱的法例，筆記也可能將在法庭上成為證物，古德曼於是沒有做筆記。她強調，沒做筆記不是要隱瞞甚麼，只是因為不應該製造不必要的資料。

孟晚舟代表律師達克特（Mona Duckett）盤問時，古德曼說在孟晚舟飛抵溫哥華的前一晚，CBSA、RCMP和美國聯邦調查局（FBI）有過溝通，她因認為這是「例行」的做法，所以沒有做筆記。不過，達克特隨即質疑，FBI嘗試協調加拿大的警隊竟是「例行做法」；古德曼則回應，RCMP做甚麼並非她所關心的事，而機構之間的協調常有發生，所以她並沒有在意。

達克特接着又質疑古德曼編造證據，以迎合其他人員的證供，古德曼否認；達克特又質疑古德曼在沒筆記的情況下，對2018年的電話通話的記憶是否準確，古德曼認為達克特作出那樣的評估也無可厚非。聆訊將在周四（10日）繼續。

孟晚舟2018年12月1日在溫哥華被捕不久，中國就拘押了兩名加公民康明凱和斯派佛。中國駐加大使叢培武周三（9日）就事件在渥太華的媒體發表文章，否認康明凱和斯派佛是被任意拘押，稱他們是涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中方依法逮捕和起訴；又指兩人沒有受到中方惡劣對待，事實上中方依法保障了他們的合法權利，在疫情防控條件允許的情況下，安排加拿大駐華使館官員以視像形式探望他們。此外，叢培武亦否認中方是在搞「脅迫外交」。