30名被擄勞工遺屬　每人獲賠10萬人民幣

二戰期間，大批中國工人被日軍擄走，送到日本做苦工。戰爭結束後，大批受害工人及遺屬向日本政府或企業索償。30名受害勞工的遺屬近日獲得日本三菱公司賠償，賠償金發放儀式在山東濰坊高密市舉行，每名受害勞工的遺屬獲10萬人民幣（約12萬港元）賠償金。是次為三菱支付的首批賠償金，標誌着中國被擄勞工對日訴訟索賠取得重大進展。

內媒周三（9日）報道，日本三菱公司向二戰被擄的山東勞工謝罪賠償金發放儀式，周一（7日）在高密市舉行。根據儀式流程，全省各地30名涉事勞工的遺屬先行獲得上述賠償金，後續賠償將在資料核實後陸續發放。另按照計劃，明年春天將在日本舉行受害勞工紀念碑祭奠追悼活動。

山東受害勞工法律援助團團長、山東鵬飛律師事務所主任付強表示，賠償金陸續到位後，如何領取賠償金額成為關注焦點。為規範賠償金領取和規避爭議問題，經商議後出台了《山東受害勞工賠償金發放管理辦法》，從申請遞交、登記在冊、核實發放等進行規範，有望成為全國處理受害勞工索賠的樣板。

赴日勞工劉連仁之子、中國受害勞工聯誼會執行會長劉煥新稱，按檔案資料顯示，當年被迫赴日的中國勞工有近4萬人，其中超過3,000人與日本三菱有關。他亦指，賠償金額是之前索賠提出的，時隔多年這個數額，對於現在社會來說是少了些，但其內涵已超過價值本身，包括對方的態度。