台情侶酒店房上演活春宮　警追查當事人身份

台灣台北市日前舉行「艋舺青山宮遶境」，有情侶於活動期間在酒店房間內上演「活春宮」，未料因沒拉上窗簾布，該不雅一幕被遶境隊伍及民眾發現，均紛紛停下觀看及拿出手機拍照，隨後更有網民發布至社交平台。警方強調將追查當事人身份，並依法偵辦。

遶境活動上周五至周日（4至6日）在萬華區舉行，有網民在周日晚於Facebook群組「爆廢公社」發布一系列的「活春宮」相片，指遶境廟會最後一天，萬華區有大批市民聚集，惟涉事男女在艋舺大道上的酒店房間，公然貼在窗戶邊，以跪趴的姿勢演出上述不雅一幕。逾百民眾發現後，均在酒店前紛紛停下觀賞、拍攝，遶境隊伍亦因此行進緩慢。

事件引起網民兩派論戰，有人認為涉事男女不尊重神明，「至少要將窗簾拉上」；另有人則認為，在私人空間做想做的事並不犯法，反而認為遶境活動的噪音、製造環境髒亂、交通堵塞，才是需要政府開罰及檢討的地方。

萬華區警方表示，已向涉事酒飯的業者要求入住名單，並透過網民拍攝的影片，對比樓層、房間位置，會循線尋找當晚入住的男女身份，又指兩人的行為已觸犯妨害風化罪，將依法偵辦案件。