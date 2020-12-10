華大使媒體發文　再批加國應美方要求拘孟晚舟

中國科企華為太子女孟晚舟在加拿大被捕事件，於本月1日剛滿兩周年。中國駐加拿大大使叢培武周三（9日）在當地雜誌發表署名文章，重申中方是依法拘押兩名加國公民康明凱和斯派佛，反指加方按照美國要求拘捕孟晚舟，導致中加關係陷入困難。

對一些人指摘中國「任意拘押」康明凱和斯派佛，叢培武表示中國是法治國家，二人因涉犯危害中國國家安全罪，因而遭中方司法部門依法逮捕和起訴，案件證據確實充分。加方攻擊抹黑中方的司法體系，是典型的「雙重標準」。

就加國媒體報道兩名加國公民被拘押期間待遇嚴苛，叢培武稱二人的拘押待遇與其他人相同。在疫情期間，中方更改善兩名加國公民的待遇，包括改善伙食，增加向二人轉交信件和物品的次數，安排康明凱與父親通電話等，以及安排加駐華使館官員進行視像探訪。

談到孟晚舟事件，叢培武表示美國與很多國家簽署了雙邊引渡條約，而孟晚舟在前往加拿大前也到過很多國家旅行，但只有加拿大應美國要求將她拘押。他重申孟晚舟事件是美國為打壓華為而一手炮制的嚴重政治事件，加方在孟沒有違反任何加國法律的情況下，將其錯誤拘捕至今，是中加關係陷入困難的癥結所在，他再次呼籲加政府從事情本身是非曲直和公平正義出發，盡快將孟晚舟釋放回中國，讓兩國關係重回正軌。