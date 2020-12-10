引力波監測衞星成功發射　探測黑洞中子星碰撞現象

由中國科學院微小衞星創新研究院研發的引力波暴高能電磁對應體全天監測器（GECAM），周四（10日）凌晨4時14分成功在四川西昌衞星發射中心發射。兩顆同型號衞星由長征十一號運載火箭搭載飛行，以「一箭雙星」的方式送入預定軌道，此次亦是長征十一系列運載火箭的第11次成功發射。

GECAM衞星專門探測由黑洞或中子星互相碰撞後，預期將產生的引力波和伽瑪射線暴發，藉以判斷其高能電磁對應體，即發出引力波的天體源頭。專家介紹，GECAM衞星主要分為三個部分，包括頂部的穹頂艙，用於探測伽瑪射線及帶電粒子；中間的載荷電子學艙，用於處理和儲存探測信號；下部的衞星平台，用於協助各項科學探測。另外跟很多衞星不同，GECAM只有單側的太陽能帆板。

GECAM具有高靈敏度、定位精度、寬能段和低能閾的性能，且具備即時發布觀測警報，引導其他觀測設備進行後隨觀測的能力。基於探測範圍所限，GECAM衞星採用共軛軌道星座布局，即設有兩顆同型號衞星，均將運行於距離地面600公里的相同軌道上，避開地球輻射帶和南大西洋高能粒子聚集異常區等區域。兩顆衞星將時刻運行於地球兩端，和地心始終成一直線，並背向地球，令視場覆蓋除地球遮擋之外的全宇宙。

除了引力波高能電磁對應體外，GECAM亦會探測快速射電暴的高能輻射、特殊伽瑪暴和磁​​星暴發等各類高能天體爆發現象，研究黑洞、中子星等緻密天體的形成與演化、雙緻密星的併合過程，以及各類天體爆發的起源和輻射機制等。此外，衞星還將探測太陽耀斑、地球伽瑪閃和地球電子束等空間高能輻射現象，為進一步研究提供觀測數據。