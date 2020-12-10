報告揭瑞士與華秘密協議　容許公安境內調查

國際人權組織「保護衞士」發表報告指，瑞士與中國在2015年簽署名為「再入境協議」（readmission agreement）的秘密協議，容許中國公安利用瑞士公帑進出瑞士國境，調查瑞士當局希望驅逐出境的中國可疑公民。

保護衞士取得該份此前從未曝光、為期5年的協議的完整內容。報告稱瑞士政府在過去5年，邀請來自中國公安部的「專家」，用非官方身份進出瑞士國境，展開為期兩周的「任務」。報告又說，當政府發出邀請後，中方揀選的人員毋須得到瑞士批准，瑞士亦會確保他們的身份保密，中方人員為對方撰寫的報告亦都不會披露。

組織成員又說，中方人員在瑞士的活動基本上不受監管，由於他們手持旅遊簽證，意味可以自由進出整個神根地區。美國法律學者劉易斯（Margaret Lewis）表示，該份協議對中國極為有利，超越一般的移民資料共享安排，認為中方調查的人員很可能是對中國政府重要的人。廣州社運人士王愛忠認為，該協議可能危及流亡港人，若更新協議將令瑞士陷入尷尬或不道德的局面。

「再入境協議」在國際法中常見，但保護衞士指出瑞士和中國達成的並非互惠協議，與跟其他國家簽署的性質完全不同，因此政壇和人權組織關注有人可能會受脅迫遣返。不過，瑞士聯邦移民局（SEM）解釋協議能打擊非法移民，交予中方的資料由瑞士政府決定。協議在2015年12月生效，周一（7日）到期，一直未被公開，直至今年夏天瑞士國會希望更新協議時，才為世人所知。