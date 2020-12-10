台通緝犯押解期間逃脫　 警方疑疏失未鎖上手銬

籍男佯裝與私家車上的人交談，卻趁機推開警員乘車逃脫。

台灣新竹縣警察局竹北分局周三（9日）發生走犯事件。一名涉及槍炮毒品案的通緝犯趁押解就醫期間，在醫院擺脫警員看守，乘坐同黨駕駛的私家車逃脫。逃犯當時未有戴上手銬，警方正檢討押解過程中有沒有疏失。

案中逃脫的籍姓男子，曾有販毒及管有槍械前科，2016年犯下縱火案遭判囚3年7個月，因未到監服刑而遭通緝，周二（8日）晚在竹北市街頭被警員逮獲。籍男周三聲稱「心痛」，警方安排兩名警員將他押解到東元醫院檢查。

離開醫院時，一名警員前往取車，另一名警員則單獨看守籍男。當時籍男走近停泊在醫院外的一輛紅色私家車，並與車上一名女子交談。期間一名男子突然出現，並與正在看守的警員糾纏，籍男趁機登上私家車逃去。至於該名與警員糾纏的男子其後亦乘另一輛接應的私家車逃去。

事發後，警方漏夜追查，發現籍男乘坐紅色私家車自竹北一路駛往桃園市，之後將車棄置在桃園市大溪區的石園路上，再轉乘另一輛車疑駛往新北市鶯歌區方向。警方周四凌晨已扣查籍男曾乘坐的紅色私家車。

竹北分局長王立德周四（10日）清晨受訪時指出，初步懷疑籍男被拘捕時，其同黨已前往派出所，並一直尾隨至醫院劫走籍男。據報接應籍男的疑犯為3女1男，警方均已掌握各人身份。至於籍男離開醫院時為何沒戴上手銬，王稱由於籍男在醫院打針時手銬曾解開，後來未重新鎖上。至於籍男在醫院外與友人交談時距離是否太近，警方也表示會檢討。