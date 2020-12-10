台行政院提出企業人權計劃　吸引外商投資

周四（10日）是國際人權日，台灣的行政院首度提出「企業與人權國家行動計劃」，嘗試在經濟方面與人權掛鈎，吸引外資到台灣投資。另在法治方面，歐盟呼籲台灣改善外勞權利和廢除死刑。

行政院認為，要台灣保護義務、企業尊重人權、提供受害人有效救濟3大支柱，台灣的經濟部就企業營運有關人權保護事項，提出重點方向與措施，將協助爭取關鍵國際產業供應鏈，大舉吸引外商來台投資。

經濟部指，台灣成為亞洲第二個制定發布企業與人權國家行動計劃的國家或地區，有助爭取更多關鍵國際產業供應鏈商機，吸引重視永續經營理念與公司治理的優質外商來台投資，對洽簽經貿協定也有相當助益，大幅提升台灣的競爭力。

另外，台灣的監察院人權委員會周四上午舉辦「台灣人權阿普貴（Upgrade）」活動，意指台灣為符合聯合國「巴黎原則」而成立的台灣人權委員會，在今年8月正式運作，象徵台灣人權「國際接軌」再升級。監察院在活動中表示，目前台灣人權有疏忽、不足的地方都會檢討、監督改善，會找出台灣社會結構性、長期性的人權侵害問題。