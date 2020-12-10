統計局公布本年度糧食產量數據　除玉米外均增產

國務院國家統計局周四（10日）公布本年度糧食產量數據，其中全國糧食總產量為13,390億斤，較去年增加113億斤，增長率0.9%。通報指今年糧食產量屬豐收，連續6年保持在1.3萬億斤以上。

統計局農村司司長李鎖強介紹，今年糧食收穫率增加，每畝產量為382公斤，較去年增加0.9公斤，增長0.2%。李鎖強解釋，今年全國大部農區氣候條件適宜，有利於糧食作物生長。儘管部分地區出現洪澇災害和颱風，影響生產，但各地因加強管理，積極抗災，令災情對糧食產出影響有限。

另外，今年糧食總播種面積增加1056萬畝，其中大豆農田面積大幅增加，達1.48億畝，較去年增加825萬畝，增長5.9%；大豆產量達392億斤，較去年年增加30億斤，增長8.3%。

玉米則是今年度唯一減產的農作物，產量為5213億斤，較去年減少2億斤，減產0.04%。據海關11月下旬公布的數據顯示，今年前三季度內地玉米進口量為667萬噸，較去年同期增加72.5%；大豆進口7,453萬噸，增加15.5%。內地今年大幅增加自美國進口的玉米和大豆。