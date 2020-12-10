解放軍實彈演練　展示新型122毫米車載榴彈炮

兩岸關係緊張，解放軍東部戰區72集團軍對台前線近日舉行演練，展示新型122毫米車載榴彈炮。美國軍事記者艾克斯（David Axes）分析稱，台灣有約1,200架主力坦克，雖然這些坦克相當老舊，但台軍有地形優勢，足以應對解放軍步兵、兩棲坦克的威脅。

大陸軍媒周三（9日）展示新型122毫米車載榴彈炮的畫面，指該款車載榴彈炮部署在台海前線的輕型高機動合成旅，並在近日舉行的奪控演習中，偵察部隊實時掌握敵軍消息，引導炮兵進行精準打擊。

報道指，東部戰區的榴彈炮安裝在一般四輪的猛士底盤上，車身更輕、通用性更好，但載彈量減少，越野性能較差。該款榴彈炮與西藏軍區早前公布的一款基於六輪猛士底盤的122毫米車載榴彈炮配備不同。

艾克斯近日發布文章分析兩岸軍力比較，台灣目前有480架美國M60A3、450架CM11勇虎式坦克和250架CM12，該批坦克老舊需汰換，但仍可對抗解放軍的輕型坦克。艾克斯認為，兩岸發動戰爭，可能以導彈攻擊為主，但台灣可能在事前將坦克部署在隧道、山洞、機庫、工廠等地，在關鍵時刻，出動坦克消滅大部分敵軍。

另針對中美關係，退役解放軍、北京航空航天大學教授王湘穗於上月底演講時，指中美博弈有兩條界限，是不會打翻的，包括不會發生大規模常規戰爭及核衝突。