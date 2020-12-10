魏鳳和：中國軍隊堅決維護國家主權和領土完整

魏鳳和指維護世界和平安寧是各國的共同責任。

第七屆東盟防長擴大會視像會議在周四（10日）舉行，中國國務委員兼國防部長魏鳳和在北京出席並發言。他提到，當今世界不穩定和不確定因素層出不窮，維護世界和平安寧是各國的共同責任，中國軍隊堅決維護國家主權安全和領土完整。另外，解放軍空軍，已於周一（7日）啟程前往巴基斯坦，將參加「雄鷹-Ⅸ」空軍聯合訓練。

魏鳳和表示，中國取得新冠疫情防控重大戰略成果，同時積極推進抗疫國際合作，彰顯負責任大國擔當。面對世紀疫情和百年變局，各國應堅持團結抗疫、反對政治偏見；堅持多邊主義、反對單邊主義。

他又指出，亞太地區各國防務部門和軍隊，應強化戰略溝通，積極凝聚共識，深化務實合作，共同打造維護地區發展繁榮的安全屏障。另就南海問題，中方願與東盟國家堅持「雙軌思路」，穩步推進「南海行為準則」磋商，共同維護南海的和平穩定。

另在中印局勢緊張之際，印度傳媒近日發表題為《中巴空軍將舉行聯合演習》的報道，指中國國防部的一份聲明指出，「雄鷹-Ⅸ」是2020年中巴兩軍合作計劃內項目，中方兵力已於周一啟程前往巴基斯坦，當中包括4架殲11、4架殲10及1架運20，均已飛抵卡拉奇基地。將於12月下旬結束的聯訓，有助推動兩軍關係發展、深化兩國空軍務實合作、提高雙方部隊實戰化訓練水平具有積極作用。