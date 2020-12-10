蔡英文於國際民主協會發表演說　與佩洛西「網上同框」

台灣的蔡英文總統周三（9日）於美國「國際民主協會」（National Democratic Institute）的年會上，以視像形式發表演說；而美國眾議院議長佩洛西亦有出席該會議，台媒報道，佩洛西在活動上獲頒民主獎，蔡亦向其表達祝賀，形容兩人透過場合「網上同框」。報道又引述台方涉外高層消息，指蔡在去年出訪過境夏威夷期間，曾與佩洛西通電會談。

報道指，蔡英文此次受美國「國際民主協會」主席、前國務卿奧爾布賴特（Madeline Albright）及該會會長、美國前國防部首席亞太副助理部長米德偉（Derek Mitchell）邀請，於年度慶祝民主活動中發表視像演說。活動同時邀請國際女性政治人物，發表對領導力、婦女政治賦權等議題的觀點。

報道表示，成立於1983年的「國際民主協會」一直與台灣關係友好，過去的年度盛事均有400至500人參與，今年則因疫情關係，將年度慶祝民主活動改以網上方式舉辦。報道指，在今年台灣大選後，賴清德以台灣的準副總統身份訪美期間，也曾拜會佩洛西。