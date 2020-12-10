著名書畫鑑藏家翁萬戈逝世　終年102歲

著名華人書畫鑑藏家翁萬戈，於美國東部時間周三（9日）在家中逝世，終年102歲。翁是晚清宰相翁同龢的五世孫，同時亦是一位華人社會活動家和紀錄片導演，他先後給上海圖書館、上海博物館捐贈過多批書畫文物，為清代的文化研究工作，提供第一手歷史材料。

翁萬戈原名翁興慶，在1936年考入上海交通大學電機工程系，及後為躲避戰火遷居美國，並在普渡大學繼續學習。翁曾任華美協進社社長，數十年來積極致力於向西方推介中國文化。另外，他亦參與拍攝和獨立製作了數十部教育片和紀錄片，其中，《中國佛教》（1972）一片曾在1973年亞特蘭大國際電影節獲金獎。

翁萬戈的書畫收藏基本為翁同龢舊藏，公開資料顯示，他在2000年4月28日，將位列清末九大藏書之一的「翁氏藏書」共計80種542冊書籍，捐贈予上海圖書館，當中包括宋刻本《集韻》、《邵子觀物內外篇》、《長短經》、《重雕足本鑑誡錄》、《會昌一品製集》、《丁卯集》、《施顧注蘇詩》、《嵩山居士集》等孤本。另外，他在2018年宣布向美國波士頓藝術博物館捐贈文物183件，其中包括130幅繪畫、31幅書法、18幅拓片和4件織繡，跨越13個世紀5個朝代，為美國的漢學研究提供重要材料。