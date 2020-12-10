台6.7級地震今年最強　福建香港均有震感

台灣的中央氣象台公布，宜蘭縣對開的東部海域，周四（10日）晚上9時20分發生黎克特制6.7級地震，全台均有震感，是台灣今年最大級數的地震。事隔7分鐘，東部海域再發生4.8級地震。另香港天文台亦接獲市民報告表示感到震動，而大陸福建省福州、廈門等地有明顯震感。

通報指，震央位於宜蘭外海，震源深度76.8公里，離宜蘭縣政府東方27.2公里；台北、桃園市、新竹、台中市、花蓮等地均錄得4級震度。基隆、台東縣、彰化、嘉義、高雄、台南則錄得震度3級。而第二次地震發生於晚上9時27分，震源深度71.5公里，最大震度宜蘭縣3級。

台北捷運局周五晚上表示，目前捷運正採「慢速巡軌」，避免因軌道彎曲造成的脫軌意外。地震發生時高鐵各司機亦全面煞車，停駛約13分鐘後再啟動列車慢駛，目前已經恢復正常行駛。另淡海輕軌在地震發生後亦全線暫停營運，以時速20公里的速度駛至下一站，執行清車作業。

台灣的氣象局地震中心主任陳國昌表示，這是台灣今年以來第4個震級超過6級的地震，也是今年震級最高的地震，估計未來一星期有可能出現5級以內的餘震。而前地震測報中心主任郭鎧紋亦表示，雖然地震深度較深，但所釋放的威力，約為5.6顆原子彈。除了南部地區，就連外海的澎湖與連江縣都有震感。

地震令到多地民眾均受驚，有網民表示嚇到「狂奔下樓」、「整整晃1分鐘」、「電視震倒了」；另有台灣網民拍攝到，新竹舊國賓戲院有建築物倒塌，大樓上鐵架、磚頭被強震震垮，並壓毀下方車輛。

惟地震發生後，多名因新冠疫情而居家隔離的市民表示，地震發生瞬間「可不可以逃出房門成生命難題」。台中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，逃生確實重要，一旦居家檢疫者認為已有危及生命安全之虞，就可戴上口罩逃出房門，並往指定地點集合。若遇到地震等特殊原因，不會因居家檢疫期間外出而被依法罰款。

此外，香港天文台接獲超過10名市民報告，表示感到這次地震，震動維持10多秒。日本隨後亦發生輕微地震。